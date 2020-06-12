KONYA 2 ilde kaçak silah operasyonu: 3 kişi tutuklandı

2 ilde kaçak silah operasyonu: 3 kişi tutuklandıKONYA merkezli 2 ilde jandarma tarafından kaçak silah imalatı ve satışı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 adli kontrolle, 15'i de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

12.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:24
2 ilde kaçak silah operasyonu: 3 kişi tutuklandı
KONYA merkezli 2 ilde jandarma tarafından kaçak silah imalatı ve satışı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 adli kontrolle, 15'i de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 39 av tüfeği, 16 tabanca ve bu silahlara ait, mermi ve parçaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya ve Antalya'da bir şebekenin kaçak silah imalat edip, satış yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi 21 kişinin kimliğini belirledi. Ardından 10 Haziran Çarşamba günü Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Antalya'da daha önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 39 av tüfeği, 16 tabanca ve bu silahlara ait, mermi ve parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden 15'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Ş.A., T.A. ve K.T. tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. KONYA 2 ilde kaçak silah operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Konya, Güncel, Haber

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