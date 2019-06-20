KONYA 2 üniversiteliyi taciz eden zanlı Şeytana uydum

2 üniversiteliyi taciz eden zanlı Şeytana uydumKonya
'da Nuri D.(26), yolda yürürken karşılaştığı 2 üniversite öğrencisini takip edip, pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeytana uyduğunu öne süren Nuri D.'nin ifadesinde, Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm dediği öğrenildi.
Olay, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında merkezMeram
ilçesiMelikşah
Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri E.A. (20) ve Z.E. (20) birlikte sokakta yürüdükleri sırada iddiaya göre karşılarından gelen ve sonradan kendilerini takip edip önlerine geçen bir kişi pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını gösterdi. Bunun üzerine iki genç kız, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
İki arkadaş polise verdiği ifadelerinde, Olay öncesi şüphelinin yanından geçtik. Bir süre yürüdükten sonra şahsın bizi takip ettiğini fark ettik. Şahıs bizi geçerek karşı kaldırıma çıktı. Trafo gibi bir yerin arkasından önümüze çıkarak bize cinsel organını gösterdi. Biz yardım için bağırınca, o kaçtı dedi.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede daha öncede hakkında 'cinsel taciz' suçundan şikayet bulunan ve 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kayıtlı Nuri D., olduğunu belirledi. Güvenlik kamera kayıtlarında da Nuri D.'nin cinsel organını gösterdiği belirlendi. Polis. Nuri D.'yi dün Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, olay günü giydiği kıyafetlerle otururken yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., iki genç kız tarafından teşhis edildi.
'ŞEYTANA UYDUM'
Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden Nuri D., Olmaması gereken bir şeydi. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir hareketti. Yaptığım hareketi doğru bulmuyorum. Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm. Yaptığım hareketi kabul etmiyorum dediği öğrenildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan Nuri D.'nin 'cinsel taciz' suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.