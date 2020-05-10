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KONYA 200 görevli kentin her yerini arındırdı

200 görevli kentin her yerini arındırdıKONYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 200 temizlik personeliyle kentin her yerini dezenfekte etti.

10.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:24

200 görevli kentin her yerini arındırdı

KONYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 200 temizlik personeliyle kentin her yerini dezenfekte etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken kentin meydan ve caddeleri başta olmak üzere sık kullanım alanlarını yaklaşık 200 temizlik personeliyle dezenfekte etti. Görevliler, tramvay ve otobüs durakları, 54 adet taşıt alt-üst geçit ile köprülü kavşağı, 37 adet yaya alt üst geçitleri ve 24 adet hızlı tren alt geçitlerinde, tarihi bedesten çarşında ise 3 bin iş yeri önü temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik araçlarının da eşlik ettiği çalışmada 350 kilometrelik bisiklet yolları da dezenfekte edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

KONYA 200 görevli kentin her yerini arındırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

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