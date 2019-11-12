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"Konya 2023 Hedefine El Ele" projesi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Konya 2023 Hedefine El Ele" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

12.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:52
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Konya 2023 Hedefine El Ele" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Ramada Otel'deki tanıtım proğramı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yürütülen projeyi anlatan slayt gösterisinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yapılan çalışmayla amaçlarının okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıklarını azaltmak olduğunu söyledi.
Daha sonra kürsüye gelen Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, projenin önemine değinerek şunları kaydetti:
"Buralarda okullarımızda anlam, ruh ve eylem bütünlüğü gerekiyor. Çocuğun öğrendiğini yaşaması gerekiyor. Bunun eyleme dönmesi için tedbir almamız lazım. En önemli tedbir de öğretmenlerin kendilerinin örnek olması. Toplumun gözü de öğretmenlerin üzerindedir. Öğrenci ailesinden fazla zamanı öğretmenleri ile geçiriyor. Bize çevreye duyarlı başkasının hakkına hukukuna göz dikmeyen, ağaç sevgisi olan, hayvanlara şefkatli olan büyüklerini sayan, küçüklerini seven, memleketinin vatanının yükselmesi için bir tasa sahibi olan, bayrağına karşı sevgisi olan duyarlı insanlar yetiştirmemiz lazım. Yaptığınız iş basit bir iş değil."
Vali Toprak konuşmasının ardından öğrencilerin proje kapsamında yaptığı atölye çalışmalarını inceledi.
Projeyle 66 Anaokulu, 483 Anasınıfı, 129 İlkokul, 185 Birleştirilmiş Sınıf, 20 Özel Eğitim Okulu, 84 Özel Eğitim Sınıfı ile eşleştirilerek ortak çalışmalar yürütülürken, çalışmaların sonunda seçilecek iyi örnekler sergilenerek, başarılı okullar işbirliği beratı ile ödüllendirilecek.
Törene Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Ali Yavuz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Cüneyt Orhan Toprak, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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