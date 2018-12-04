Konya 24 İlde Fetö Operasyonu 34 Askere Gözaltı Kararı

24 ilde FETÖ operasyonu 34 askere gözaltı kararı
KONYA merkezli 24 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanması'na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı.
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Konya
04 Aralık 2018 Salı 09:45