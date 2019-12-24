Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 242 hayvanın telef oldu. Meydana gelen ahır yangınında zararın 1 milyon liradan fazla olduğu ortaya çıktı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar mahallesinde yaşandı. Serhan Özdemir'e ait ahırda, ilk belirlemelere göre, yangın elektrik kontağından çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARARIMIZ VAR"

Ahır yangınındaki zarar ise bu sabah havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 1 milyon liradan fazla zararı olduğunu söyleyen Özdemir, "Dün akşam yemlerini verdik, kapıları kilitleyip eve gittik. Beş dakika sonra, arkadaş arayıp 'ahırlarınız yanıyor' dedi. Önce inanmadım. Sonra geri geldim. Hayvanları kurtarmaya çalıştık. 33 büyükbaş hayvanı kurtardık ama çoğunluğu telef oldu. 200'e yakın küçükbaş, 42 tane de büyükbaş hayvan telef oldu. Hepsi de doğuracaktı. Hepsinin karnında yavruları vardı. Bize gelen bilgi, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde. Bizim geldiğimizde yapacak bir şey yoktu. Yine de elimizden geleni yaptık, olmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde zararımız var. Bu 5-6 yılın emeği. 1 ay önce buraya taşındım" dedi.

"RÜZGARLA BİRLİKTE ALEVLER BÜYÜDÜ"

Görgü tanığı Emrah Tokat da "Yoldan geçerken ahırdan çıkan dumanları gördüm. Serhan'a haber verdim. Hemen geldiler. Kapıları kırdık. Zaten her taraf alev aldı. Hayvanlar telef oldu. Kurtarmak için uğraştık ama yapacak bir şey yok. Rüzgarın da hızı fazlaydı. Rüzgarla birlikte alevler büyüdü. Çatı alev alıp, hayvanların üzerine çöktü" dedi.