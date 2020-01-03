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Konya 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

45 saniyelik akü hırsızlığı kameradaKONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

03.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:19
45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
KONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü. Olay, 27 günü saat 18.00 sıralarında, merkez ilçesine bağlı Uluırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 hırsız, kaputu kaldırdı. Hırsızlar, 45 saniyede aküyü sökerek, olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü.
Konya 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

Aralık, Meram, Güncel

Kaynak: DHA


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