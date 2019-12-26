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Konya-5 kişi ölümden döndü

5 kişi ölümden döndüKonya'da önündeki minibüsü sağından geçmek isteyen otomobil, yolun sağında park halindeki araca çarptı.

26.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:52
5 kişi ölümden döndü
'da önündeki minibüsü sağından geçmek isteyen otomobil, yolun sağında park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki otomobil de, aracın önünde bekleyen 5 kişiye ve önünde park halindeki diğer otomobile çarptı. Ölümden dönen 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Kaza, geçen pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Sanayi Çarşısı Gündoğdu Sokakta meydana geldi. Kaza anının yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde önünde yavaşlayan minibüsü sağından geçmek isteyen aracın, yolun sağında park halindeki bir araca çarptığı görüldü. Savrulan park halindeki araç da, o sırada önünde bekleyen 5 kişi ile yine park halindeki diğer otomobile çarptı. 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü de aracından indikten sonra hızla önünde yavaşlayan minibüsün sürücüsünün yanına gidip tepki gösterdi.
Konya-5 kişi ölümden döndü

Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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