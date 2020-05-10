Haber, Son Dakika, Haberler

KONYA 65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın etti

65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın ettiKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edip, dua etti.

10.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:37
65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın etti
KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edip, dua etti.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üstü olanlar, bugün saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun üzerine Konya'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilerin ilk adresi şehitlik ve mezarlıkları ziyaret oldu. Dua edip, mezarlıkları sulayıp bakımlarını yaptılar.
Şehit yakını olmamasına rağmen oğlu Hüseyin Türkmen'in refakatinde şehitliği ziyaret edip dua eden Naciye Türkmen (75), "Onların şefaatinden mahrum kalmamamızı istiyorum. Onların yattığı yerler cennet mekanı olsun. Onlara bizlerde komşu olalım. Allah'ım böyle sıkıntıları bir daha bizlere vermesin. Şehit yakınım yok, ziyarete geldim."dedi.
Evde kaldığı sürede sıkılmadığını ifade eden Türkmen,"Gerçekten bu sınavı iyi geçirmeyi temenni ederim. Kuranımı okudum. Namazımı kıldım. İbadetlerimi yaptım. Asla sıkılmadım. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden oralarda görev yapan kişileri Allah güç kuvvet versin. Sabır kanaat versin. Bu mutluluk günlerimize ulaşalım. Bu huzursuz günlerimiz üzerimizden gitsin inşallah. "diye konuştu.
Eşi Hediye Mıhçı ile birlikte şehitliği ve Musalla Mezarlığı'nı ziyaret eden Muzaffer Mıhçı (78), " Bunaldık. Hemen saat 11.00'de dışarı çıktık."dedi. Eşi Hediye Mıhçı (73) ise normal dönemde evden fazla çıkamadıklarını belirterek, "Zaten yaşlı olduğumuz için çok dışarı çıkamıyoruz. Eve kapandık. Bir şekilde günlerimizi geçirdik. Başka ülkelere bakınca en az bizim ülkemizde salgın var. Ona da seviniyoruz."diye konuştu.
Mezarlığı ziyaret eden Tahsin Ataman (68) da, "İlk cuma namazı yasaklandığından itibaren evdeyim. Kanunlara uyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mezarlığı ziyaret edip. Biraz gezip, saatimiz geldiğinde eve gideceğiz. "dedi.
Ailesinin mezarlarını sulayıp, dua eden Bekir Koçkeçeci (84) da şunları söyledi:
"Evde Kur'an okudum. Evden zaten fazla dışarı çıkmıyordum. Bu yüzden çıkmadım, iyi oldu. Allah razı olsun. Yalnız arada bir, bize sokağa çıkma imkanı verseler iyi olur. Evde hareketsiz kaldık. Normal dönemde de sadece market alışveriş içini çıkardım. Burada mezarda ailem var; annem, babam, oğlum, eşim var. Mezarlarını sulayıp, dua okuyup gideceğim. Allah bu hastalıktan bizi kurtarsın." KONYA 65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Türkmen, Konya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Son dakika: TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK’dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Haber
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Denizli’de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Wolfsburg, Tolga Ciğerci’nin ardından Max Kruse’yi de transfer etmek istiyor Haber
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Haberler››Güncel››KONYA 65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: Anneler Günü'nde şehit oğlunun kabrine gitmek istedi - Haber 15:52: Osmangazi Belediyesinin kurban satış ve kesim kompleksi Kurban Bayramı öncesi açılacak - Haber 15:52: Kızılcahamam'da 100 yaşındaki Medine Altınok unutulmadı - Haber 15:51: Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında yine vatandaşın yanında oldu - Haber 15:50: Sıra gecesi geleneği virüs dinlemedi - Haber 15:47: Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü - Haber 15:27: 65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haberler 11:06: Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti - Haber 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin