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Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı

Konya'da yaşayan Suriye uyruklu şahıs, tartışma yaşadığı 7 aylık hamile eşini darp etti. Bununla da yetinmeyip hamile eşini cam kırığıyla yaralayan şahıs için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

15.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:50

Konya 'da Suriye uyruklu Ali El Şerif (22), tartıştığı 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak'ı (21) dövüp, cam kırığıyla kolundan yaraladı. Hamile kadının sağlık durumu iyi olarak açıklanırken, acımasız kocası polis tarafından aranıyor.

TARTIŞMA NEDENİ BİLİNMİYOR

Saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'nde, Ali El Şerif ile 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali El Şerif, eşini darp edip, cam kırığıyla sağ kolunu keserek yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükriye El Mutlak, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mutlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ali El Şerif'i yakalamak için çalışma başlattı.

Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali El, Suriye, Konya, 3. Sayfa, Güncel
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