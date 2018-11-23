Konya 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Paniği

23 Kasım 2018 Cuma 10:37



23 Kasım 2018 Cuma 10:37

7 katlı binanın çatısında yangın paniğiKONYA'da 7 katlı binanın çatı katında çıkan paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Gökyer Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın çatısında çıktı. Belirlenemeyen nedenle binanı çatı katında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Apartman sakinleri binayı tahliye etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluştu.