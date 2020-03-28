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KONYA 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü

7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdüKONYA'da yatağında ölü bulunan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Azzam Al Abdullah'ın, üvey annesi Raaşa Osman (27) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

28.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:11
KONYA 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü
7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü
KONYA'da yatağında ölü bulunan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Azzam Al Abdullah'ın, üvey annesi Raaşa Osman (27) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Raaşa Osman, geçimlerini sağlamak için kağıt toplayan Abdullah'ı eve geç geldiği için sinirlenip hortumla dövdüğünü, defalarca havaya kaldırıp yere attığını anlattı. Küçük çocuğun ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalbinde oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.
Korkunç olay, bugün saat 01.30 sıralarında Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde yaşandı. 112 Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Azzam Al Abdullah'ın vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu saptadı.
Yaklaşık 15 gün önce babasının sınır dışı edildiği öğrenilen Abdullah'ın üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve yine üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı belirlendi.
ÖNCE SOKAKTA KAVGA ETTİ DEDİ, SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı şüphe üzerine gözaltına aldı. Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Polisin anlatımlarındaki çelişkiler üzerine sorguya aldığı üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Osman, çocuğu daha önce de dövdüğünü söyledi.
Kardeşleri de üvey anneleri Raaşa Osman'ın, Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövdükten sonra havaya kaldırıp yere attığını, baygınlık geçirince de yüzüne su döktüğünü, ağzından kan gelmesi üzerine yatağına yatırdığını ifade etti.
Üvey anne, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Abdullah'ın ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalpte oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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