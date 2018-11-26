Konya 7 Yaşındaki Çocuk, 11 Yaşındaki Ağabeyini Sırtından Bıçakladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19

7 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyini sırtından bıçakladıKONYA'da B.T. (7), oynarken kavga ettiği ağabeyi E.T.'nin (11) üzerine bıçak fırlatıp, sırtından yaraladı.Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Yaşar Zengin Sokakta meydana geldi. B.T. ve ağabeyi E.T., anneleri Aysel T. (33), evde oturduğu sırada, onlarda evin önünde oynamaya başladı. İki kardeş belirlenemeyen nedenle kavga etti. B.T., kavga sırasında ağabeyinin üzerine bıçak fırlattı. Bıçağın sırtına saplanması sonucu yaralanan E.T. kanlar içinde kaldı. Anne Aysel T., durumu fark edip, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı E.T., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye gelen anne Aysel T., Çocuklar oynarken olmuş. Kardeşi yapmış. dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.