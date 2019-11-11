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Konya-8 yaşındaki şerife'yi alevlerin arasından komşuları kurtardı

8 yaşındaki Şerife'yi alevlerin arasından komşuları kurtardıKonya'da, evde yalnızken, odasında yangın çıkan zihinsel engelli Şerife Erdem'i (8) alevlerin arasından komşular kurtardı.

11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:22
8 yaşındaki Şerife'yi alevlerin arasından komşuları kurtardı
Konya'da, evde yalnızken, odasında yangın çıkan zihinsel engelli Şerife Erdem'i (8) alevlerin arasından komşular kurtardı. Hastaneye kaldırılan Şerife'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Fehime Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki evde, saat 09.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Babası işte, annesi hastanede olan zihinsel engelli Şerife Erdem'in odasındaki yangını, komşu Hakkı Özdemir fark etti. Kızın evde yalnız olduğunu öğrenen Özdemir, odanın camını kırarak, içeri girdi. Hakkı Özdemir, Şerife'yi alevlerden kurtarırken, ilk yardımı bilen diğer komşu Ali Hızaraslan da ilk müdahalede bulundu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, sağlık görevlileri ise Şerife'yi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şerife Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şerife'yi yangından kurtaran Hakkı Özdemir, Dumanları görünce arka odanın camını kırıp içeri girdim, bayağı dumanlıydı. Çocuğu kurtardım. O sırada bir komşum da yardımcı oldu. Çocuk duman nedeniyle simsiyahtı dedi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Konya-8 yaşındaki şerife'yi alevlerin arasından komşuları kurtardı

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Kaynak: DHA


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