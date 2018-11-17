17 Kasım 2018, 22:00

80 Yaşındaki Kadın, Namaz Kılarken Hayatını Kaybetti

Konya'da, yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölünde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadını secdede hareketsiz haldeyken buldu.

Konya'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu.

YAŞLI KADINDAN HABER ALAMAYAN YAKINLARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi.

YAŞLI KADIN, SECDEDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karatay,Polis,Konya
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:00



YORUMLAR (19)
OSMAN: vizesiz cennetdedir
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SO WHAT ABİCİM?: eeeeeeeeeeeeeeeee nooooolmuş yani?
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HAKÇI: ALLAH HERKESE BÖYLE HAYIRLI ÖLÜM NASİP EYLESİN. EN UZUCU DURUM BUNU HİÇ Mİ KİM KİMSESİ YOKTU YARIN ONLAR ALLAH HUZURUNDA NASIL HESAP VERECEKLER
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FANİ: Ah canım yaaa Allahın sevgili kuluymuş.Rabbim yerini nurla doldursun.Güzel ismi gibi Şerefli insan.Keşke bende onun gibi ölsem.
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46: Allah rahmet eylesin en guzel ölum kimseye muhtac olmadan ölmek
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