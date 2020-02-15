Haberler » Güncel » Konya 9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı - Haber

Konya 9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı

9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandıKONYA'da hakkında 9 ayrı suçtan aranması ve 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33) kardeşine ait kimlikle çalıştığı otogarda yakalandı.

15.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:41
9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı
KONYA'da hakkında 9 ayrı suçtan aranması ve 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33) kardeşine ait kimlikle çalıştığı otogarda yakalandı. Tekin'in kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gün gelecek zaman görecek, bekle beni ibrahim"diye seslenmesi ise dikkat çekti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde host olarak çalışan Rıza Tekin'in 8'i hırsızlık biri 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında aranması olduğunu belirledi. Polis, terminale giderek Tekin'i gözaltına aldı. Tekin, kendisinin Rıza değil, kardeşi K.T olduğunu söyleyerek polislere kardeşinin ehliyetini gösterdi. Bunun üzerine Tekin, parmak izi tespiti için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne getirilince gerçek ortaya çıktı. Rıza Tekin'in yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini taşıdığı öğrenildi. Rıza Tekin'in yapılan sorgusunda ise kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Rıza Tekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Buradaki uygulamanın hepsi gün gelecek zaman görecek bekle beni ibrahim."diye seslenmesi ise dikkat çekti.
Tekin hakkında ayrıca 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve görevli memura yalan beyanda bulunmak suçlarından da işlem yapıldığı öğrenildi.
Konya 9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?
09:33  O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?
09:00  O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 09:42:29