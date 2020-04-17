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KONYA 92 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yendi

92 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yendiKONYA'da alzheimer hastası İbrahim Erkan (92), 15 gün süren koronavirüs tedavisi sonucu sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

17.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:38
92 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
KONYA'da alzheimer hastası İbrahim Erkan (92), 15 gün süren koronavirüs tedavisi sonucu sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Alzheimer hastası İbrahim Erkan da 15 gün önce kusma ve öksürük şikayeti üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinden koronavirüs teşhisi konan Erkan, tedaviye alındı. Bu süreçte kızı Rabia Özer de refakatçiliğini yaptı. Erkan, 15 gün süren tedavi sonucu bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinden taburcu oldu. Babasının tedavi sürecinin nasıl geçtiğini anlatan Rabia Özer, 15 gün önce öksürük ve kusma şikayeti üzerine hastaneye geldik. Koronavirüs olduğu anlaşılınca tedaviye başladı. Bende başında refakatçi olarak kaldım. Babama sürekli moral vermeye başladım. Çok şükür hastalığı atlattı ve taburcu oldu. 14 günde evde karantinada olacak. diye konuştu. İbrahim Erkan'ın tedavisini gerçekleştiren Dr. Hüseyin Çeliktaş da şunları söyledi Hastamız öksürük ve kusma şikayeti üzerine geldi. İlk yapılan testi negatif, ikinci testi pozitif çıktı. Bu süreçte biz tedavisine başladık. Herhangi bir oksijen ihtiyacı olmadı. Genel durumu iyiydi ve taburcu ettik. Alması gereken önlemleri anlattık. 14 gün evde izolasyon altında olacak. dedi. KONYA 92 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Meram, Güncel
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