26.06.2019 15:23
Haberler » Güncel » Haber

KONYA ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi (2)TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTIKonya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi olan Türk Yıldızları...

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi (2)
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI
Konya 'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi olan Türk Yıldızları eğitim uçuşu gösterisi yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve katılımcı diğer ülkelerin komutanları, Göğe Bakma Durağı'nda, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Genelkurmay Başkanı Güler, gösterinin ardından diğer ülke komutanlarını, tatbikata katıldıkları için teşekkür etti. 'Seçkin Gözlemci Günü' gösterinin ardından sona erdi.
(KONYA ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi
Kaynak: DHA
Konya , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:10 Festival hafta sonu ücretsiz park konserleriyle başlıyor
17:09 Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
17:08 Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezini ziyaret etti
17:08 Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu Toplantısı Nur-Sultan'da yapıldı
17:08 AA Bölge Müdürü İsa Sansar'dan ziyaret
17:07 Evlilikte güç savaşı nedir ?
17:07 Çorum'dan kısa kısa