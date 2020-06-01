KONYA Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş

Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2)TOPRAĞA VERİLDİKonya'da, iddiaya göre eniştesi tarafından şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden ve demir çubuklarla dövülerek öldürülen üniversite...

01.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:17
Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da, iddiaya göre eniştesi tarafından şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden ve demir çubuklarla dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hocacihan Tatbikat Camii'ndeki cenaze namazına Demirel'in ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Mehmet Ali Demirel'in tabutunun üzerine ailesi tarafından bekar olduğu ve damatlığını giyemediğinden gelenek olduğu için ceketi konuldu. Demirel'in cenazesi kılınan namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. KONYA Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

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