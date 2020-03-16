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Konya Adliyesinde bazı duruşmalara "koronavirüs" ertelemesi

Konya Adliyesindeki bazı duruşmalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ertelendi.

16.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:06
Konya Adliyesinde bazı duruşmalara

Konya Adliyesindeki bazı duruşmalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ertelendi.

Konya Barosu'ndan alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, genel güvenlik ve kamu sağlığı gerekçesiyle acil davalar hariç olmak üzere, tüm mahkemelerde keşif ve duruşmalar, ilgili hakimliklerin takdiriyle ertelendi.

Erteleme kararının, Ereğli, Akşehir, Seydişehir, Çumra, Doğanhisar, Cihanbeyli, Kulu, Karapınar, Beyşehir, Sarayönü, Bozkır, Yunak, Kadınhanı, Ilgın ilçe hakimliklerinde de uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Güncel

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