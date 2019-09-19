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Konya afganlı genç, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğuldu

Afganlı genç, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğulduKONYA'da yıkanmak için girdiği sulama kanalında dengesini kaybedip düşen Afganistan uyruklu Bismili Macidi (22), boğularak yaşamını yitirdi.

19.09.2019 02:07
Afganlı genç, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğuldu
KONYA'da yıkanmak için girdiği sulama kanalında dengesini kaybedip düşen Afganistan uyruklu Bismili Macidi (22), boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Selki Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Çobanlık yapan Bismili Macidi'ye ulaşamayan arkadaşları, hayvanları otlattığı bölgeye geldi. Macidi'nin kıyafetleri ve cep telefonunun sulama kanalının kenarında olduğunu fark etti. Ardından jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı araştırmada Macidi'nin yıkanmak için suya girdiğini ve yüzme bilmediğini belirledi. Yıkanırken dengesini kaybedip, suya düşüp akıntıya kapılabileceği ihtimali üzerine kanalın kapakları kapatıldı. Su azaldıktan sonra yapılan aramada Macidi'nin kıyafetlerinin yaklaşık 15 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu. Boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen Macidi'nin cesedi sudan çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya afganlı genç, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğuldu

Afganistan, Selki, Güncel

Kaynak: DHA

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