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Konya-ağaca çarpan otomobil, alev aldı

Ağaca çarpan otomobil, alev aldıKonya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, alev aldı.

11.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:41
Ağaca çarpan otomobil, alev aldı
'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, alev aldı. Hafif yaralanan ve araçtan inerek alevlerin arasında kalmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34), hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Selek yönetimindeki 42 EZ 855 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı. Hafif yaralanan sürücü Selek, araçtan inerek alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Alevler, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle söndürüldü. Selek de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Konya-ağaca çarpan otomobil, alev aldı

Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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