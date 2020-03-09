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KONYA Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı

Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdıKONYA'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

09.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:26
Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı
KONYA'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis , hayvanları çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, 28 Şubet günü Selim Sultan Mahallesi'nde İbrahim Tat'a ait ahırda meydana geldi. Kimliği belirlemeyen 2 kişi ahıra gelip 6 büyükbaş hayvanı alıp, bir araça yükleyip kaçtı. Hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, büyükbaş hayvanları çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. KONYA Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı

Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel
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