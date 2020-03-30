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KONYA Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandıKONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırdan 15 büyükbaş hayvan çalan ve Osmaniye'de yakalanan 7 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

30.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:15
Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırdan 15 büyükbaş hayvan çalan ve Osmaniye 'de yakalanan 7 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde geçen cuma günü gece saatlerinde Ekrem Erdoğan'a ait çiftliğe gelen 7 kişi, ahırdaki 30 büyükbaş hayvanı çıkardı. Yaklaşık 11 kilometre götürmek istedikleri sırada hayvanlardan 15'i kaçtı, geriye kalan 15'ini de kamyona yükleyip kaçtı. Şüpheliler Osmaniye yakınlarına geldiklerinde jandarmanın, yol kontrol uygulaması yaptığını fark edince köy yoluna döndü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, yükledikleri hayvanların branda nedeniyle nefessiz kalıp telef olduğunu anlayınca kamyonetten attı. Bir süre sonra yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 15 büyükbaş hayvanın 14'ünün boğulma sonucu telef olduğu ve Ereğli'den çalındığını belirledi. Jandarma , Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheler Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi.
Bu sırada Ethem Erdoğan ve aynı bölgedeki bir grup besici, şüphelilere tepki gösterdi. 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. KONYA Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Osmaniye, Ereğli, Güncel

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KONYA Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı
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