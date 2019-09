Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konya AK Parti'dir, AK Parti de Konya'dır. Bunu herkes böyle bilir, bilmeyenler de böyle bilsin. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti arasına kimse girememiştir, giremeyecektir. Konya, dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın yanında olacaktır." dedi.

Kurum, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa damgasını vurduğunu söyledi.

Konya'nın Cumhur İttifakı'na yüzde 70 oy verdiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bu başarıyla Konya'mız tüm Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Konyalı hemşehrilerime millete hizmeti, gönül belediyeciliğini seçtiği için teşekkür ediyorum. Konyalı hemşehrilerim üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra bizde. Bu açılış töreninde de gördüğünüz gibi işe hızlı başladık. Belediyelerimizle el ele vererek, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde Konya'yı dünyada marka şehir haline getireceğiz. Her şehre bir millet bahçesi yapıyoruz. Hedefimiz kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metre kareye çıkarmaktır. Konya'da da hem merkez hem ilçelerinde millet bahçesi çalışmalarımız süratle devam ediyor."

"Konya gönüllerin şehri, AK Parti de gönüllerin partisidir"

Kurum, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da sosyal konut projelerinin devam ettiğini anlatarak, "İlk etapta 67 ilimizde başlattığımız 50 bin sosyal konutluk projemize Konya'dan da yoğun bir katılım oldu. Hem merkezde hem de ilçelerimizde toplamda 3 bin 500 konutu tamamlayarak, vatandaşlarımıza en kısa sürede anahtarları teslim edeceğiz. Konya'mızda yıllardır esnafımıza hizmet veren ve şehrin içerisinde ihtiyaçları karşılayamayan eski sanayi sitemizi, kentsel dönüşüm projesiyle şehrin dışına taşıyoruz. Hedefimiz modern sanayi bölgeleriyle üreten marka şehir Konya'yı inşa etmektir. Konya gönüllerin şehri, AK Parti de gönüllerin partisidir. Sizler de bu davanın gönül erlerisiniz. Konya AK Parti'dir, AK Parti de Konya'dır. Bunu herkes böyle bilir, bilmeyenler de böyle bilsin. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti arasına kimse girememiştir, giremeyecektir. Konya, dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 4 yıllık seçimsiz bir döneme girdiklerini belirtti.

Tüm dikkat ve enerjilerini yapacakları icraatlere verdiklerinin altını çizen Koca, şöyle devam etti:

"Yapısal reformları gerçekleştirerek ülkemizin önünü hızla açacağız. Her türlü iç ve dış saldırılar karşısında taviz vermeden, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye olma yolunda çok mesafe katettik, bunu daha da ilerilere taşıyacağız. Bu hedef doğrultusunda Konya ilimizin kültür, tarım, sanayi ve ticaret şehrinin yanı sıra sağlık şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi Konya'nın sağlığı da bizim önceliğimiz olmuştur. Bu çerçevede mahallerinizde, evlerinize komşu olarak sizlere hizmet veren 614'ü aile hekimi olmak üzere bin 146 pratisyen hekimimiz görev yapmaktadır. Uzman hekim sayımızı da 908'den 2 bin 16'ya çıkardık. Ambulans sayımız sadece 13 iken bugün bu sayı 102'ye ulaştı."

"Konya Şehir Hastanemizi gelecek yıl açmayı hedefliyoruz"

Koca, 2002 yılında doğan her bin bebekten 21'inin hayatını kaybettiğini aktararak, "Yakın takip, riskli durumların tespiti ve tedbir alınmasıyla bu rakamı hamdolsun 7'ye kadar düşürdük. Ama bu da yetmez. Aşılanmayan tek çocuğumuz kalmamalıdır. Bebeklerimizi, annelerimizi kaybetmenin mazereti olamaz. Her zaman olduğu gibi, koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimizdir. Bu amaçla Konya'da acil sağlık istasyonu ve aile sağlığı merkezi olarak 53 sağlık tesisini daha hizmete açtık. 17 yıllık AK Parti iktidarı süresince şehrimizde 31 hastane binası tamamlanarak siz hemşerilerimin hizmetine sunuldu. Hastane yatak sayısı 4 bin 175'ten 7 bin 686'ya çıktı. Bunların yanında ilçelerimizde de hastane ihtiyacı önemli ölçüde giderildi. Ayrıca inşaatının yarıdan fazlası tamamlanan Konya Şehir Hastanemizi inşallah gelecek yıl açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaptı.