Konya Aleyna Tilki, Memleketi Seydişehir'e Geldi

Şarkıcı Aleyna Tilki
, memleketi Konya
'nın Seydişehir
ilçesine gelerek yakınlarını ziyaret etti.
Memleketi Seydişehir'e gelen şarkıcı Aleyna Tilki'yi kent merkezinde gören hayranları, sanatçıyla fotoğraf çektirdi. Bir kuyumcudan çıkarken görülen Aleyna Tilki, Seydişehir'e yakınlarını ziyaret etmeye geldiğini belirterek, "Babaannemin, annesi ve babası burada yaşıyor onları ziyarete geldim. Şimdi kuyumcuda altınlara falan bakıyorum. Sık sık Seydişehir'e geliyorum. Konya'da Mevlana
Müzesi'ni ziyaret ediyorum. "dedi.
Konya,Aleyna Tilki,Seydişehir
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:24