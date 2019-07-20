KONYA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZA ANI KAMERADA

Konya
'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Yüksek Hızlı Tren hattının duvarına çarptı. Bu anlar bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Ali Ç. idaresindeki 42 PM 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambalarına ardından da Yüksek Hızlı Tren hattının istinat duvarına çarptı. Bu sırada o noktada bulunan bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Ali Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.