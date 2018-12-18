Konya Amcasının Başına Odunlu Vurup Öldürdü, Sonra Cesedi Tavana Asıp İntihar Süsü Verdi

Konya
'da uyuduğu sırada odasına gelip üzerine yatıp tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü amcası Ali Kalburcu'nun (38) başına odunla vurup öldüren ve ardından cesedi tavana asıp intihar süsü veren Fadimana Kayacı (21) tutuklandı. Cesedi birlikte astıkları iddiasıyla gözaltına alınan annesi Esengül
Kayacı (43) ve kız kardeşi K.K.( 15) serbest bırakıldı. Amcasının tacizde bulunduğunu ileri süren Fadimana Kayacı, Amcam ben uyurken üzerime doğru yattı. İtmeye çalıştım fakat itemedim. Sonra koluma dokundu. Bende odunla kafasına vurdum. Öldüğünü anlayınca kablo ile tavana astık. dediği öğrenildi.
Olay, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Hacısadık Mahallesi Şairbaki Sokakta bulunan tek katlı müstakil sobalı bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen işsiz Ali Kalburcu, bir süre diğer kardeşlerinin yanında kaldı. 3 ay öncede 1.5 yıldır cezaevinde bulunan ve yaklaşık 5 yıl önce soyadını mahkeme kararıyla değiştiren ağabeyi Mesut Kalaycı'nın ailesinin yanında kalmaya başladı.
TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI
Ali Kalburcu, olay günü saat 23.30 sıralarında alkollü bir şekilde eve geldikten sonra evde taşkınlık yaptı. Yengesi Esengül Kayacı ile yeğenleri Fadimana Kayacı ve K.K. tarafından sakinleştirilen Kalburcu, odasına götürülerek yatırıldı. Sabaha karşı yatağından kalkan Kalburcu, yengesi ve yeğenlerinin yattığı odaya girdi. Kalburcu, iddiaya göre yeğeni Fadimana Kayacı'nın üzerine doğru yattı. Amcasını üzerinden itmeye çalışan fakat bunda başarılı olamayan Kayacı, odada bulunan odunu amcasının başına vurdu.
NEFESİNİ VE NABZINI KONTROL ETMİŞLER
Ali Kalburcu, başına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Kalburcu'nun bayıldığını zanneden anne ve kızları, Kalburcu'yu götürüp yatağına yatırdı. Bir süre sonra Kalburcu'nun odasına giden aile üyeleri, Kalburcu'nun nefesini ve nabzını kontrol ettikten sonra öldüğünü anladı. Bunun üzerine Fadimana Kayacı, annesi ve kardeşi ile birlikte Ali Kalburcu'nun boynuna kablo sarıp tavana asarak intihar süsü verdi. Daha sonra sokağa çıkan Fadimana Kayacı, Ali amcam kendini astı diye bağırarak komşularından yardım istedi.
GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ali Kalburcu'nun öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Kalburcu'nun cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Ali Kalburcu'nun başına sert bir cisimle vurulması nedeniyle kafa travmasına bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.
ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞLER
Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, Fadimana, annesi Esengül ve kız kardeşi K.K.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Fadimana Kayacı, Amcam, o gece eve sarhoş geldi. Evde taşkınlık çıkardı. Biz amcamı sakinleştirip odasına yatırdık. Bizde kendi odamıza geçip uyuduk. Bir süre sonra amcam bizim odaya girerek üzerime doğru yattı. Ben onu itmeye çalıştım ancak; amcamı üzerimden itemedim. Sonra amcam koluma dokunur gibi oldu. Bende odadaki odunla kafasına vurdum. Bayıldığını zannedip yatağına yatırdık. Sonra hiç kımıldamayınca nabzını ve nefesini kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca intihar sürü verdik. Sonrada polisi aradık. Suç aleti odunu da yaktık. Pişmanım. dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Fadimana Kayacı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız kardeşi K.K. adli kontrolle, annesi Esengül Kayacı da savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Esengül,Konya
Kaynak: DHA