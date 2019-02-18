Konya Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Mezunları Gala Yemeğinde Buluştu

Protokol rehberi ünvanıyla tanınan Profesyonel Turist Rehberi İbrahim Mayda ve okulun duayen öğretmenleri Suat Öztürk ,Gökhan Özeker'in öncülüğünde gerçekleşen galaya, öğretmenler ve okulun farklı yıllarda mezun olan öğrencileri katıldı.

Programa, Selçuklu Kongre Merkezi Satış Sorumlusu Hasan Atmaca, Yedikapı Turizm Acenta Müdürü Yılmaz Çınardalı, Ramada Plaza Konya Grup Satış Yetkilisi Abdullah Emin Erim, Necmettin Erbakan Üniveritesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Seçim, Hilton Garden Inn Satış Müdürü Serdar Üste, Cengiz Turizm Nalçacı Doğancan Göktaş ve Hasan Poçan, Serafina Turizm Yetkilisi Arife Karaman gibi tanıdık isimlerde yer aldi.

Okulda 13 yıl İngilızce öğretmeni olarak görev alan Gökhan Özeker etkinlik ile alakalı şu ifadelere yer verdi ;

" Bu güzide okulu Konya'ya ve ülkemize kazandıran kişilere sonsuz teşekkür ederim. Ülkemizin en büyük eksikliği olan turizm profesyonellerini yetiştiren bugün Türkiye'nin ve Dünya'nın farklı yerlerinde görev yapan böyle seçilmiş insanların yetiştirilmesinde görev almış bir öğretmenin gururunu yaşamaktayım. Yıllar sonra bizleri bir araya getiren, bu organizasyonu düzenleyen başta İbrahim Mayda'ya, katılımcı öğretmen ve şu anda sektörün önemli yerlerinde idareci müdür olarak değişik alanlarında hizmet etmekte olan can öğrencilerime teşekkür eder, bir daha ki buluşmada bir araya gelmek dileğiyle; sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim".

Kaynak: Bültenler