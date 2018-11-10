Konya Ankaragücü'nü 2-0'la Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor
, sahasında MKE Ankaragücü
ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adis Jahovic'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 20. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin vurduğu şut az farkla dışarı çıktı. 45. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa hareketlenen Milosevic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi
56. dakikada Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ricardo Faty, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0 69. dakikada Atiker Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 77. dakikada orta alanda gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-0
KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Mehmet Kısal xx, Murat Şener
xx Atiker Konyaspor: Serkan
xx, Skubic xx, Uğur Demirok
xx, Diagne xx (Selim
dk. 74 x), Ferhat xx (Opanasenko dk. 64 x), Jevtovic xx, Volkan Fındıklı
xx (Traore dk. 46 xx,), Yatabare xx, Milosevic xxx, Fofana xx, Jahovic xx Yedekler: Mahmut, Ali, Amir, Moke, Vedat, Musa, Mücahit Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Kone xx, Yalçın xx, Pinto xx, Djedje xx, Ricardo xx, Kenan xx (Cerci dk. 66 x), Putsila xx, Bifouma xx, El Kabir
xx (Mokhtar dk. 85 ?) Yedekler: Altay
, Sedat, Mehmet, Mahmut, Kehinde, Erdem, Moulin, Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Djedje, Pinto (MKE Ankaragücü), Selim (Atiker Konyaspor) Goller: Ricardo Faty (dk. 56 k.k), Fofana (dk. 77) (Atiker Konyaspor)
(Mustafa Beşer - Mustafa Uslu/İHA)
Konya,MKE Ankaragücü,Konyaspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:31