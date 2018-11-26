Konya Annesini, 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Konya
'da yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz (54), annesi Ayşe Tokgöz (78), vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Tokgöz, cinayetin ardından üst komşularına çıkıp, "Annemi bıçakladım."dedi.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokaktaki bir apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde oturma odasında annesine bıçakla saldırdı. Vücudunun 5 yerinden bıçaklanan Ayşe Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Tokgöz de, üst komşularına çıkıp, "Annemi bıçakladım"dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Tokgöz de polis tarafından gözaltına alındı. Tokgöz'ün, yüzde 80 oranında bipolar bozuluğu raporu bulunduğu ileri sürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Polis,Selçuklu,Konya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:01