Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

Annesini rehin alıp, evi ateşe verdiKONYA'da belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin alan Yasin Y. (35), polisin geldiğini görünce havaya ateş etti, ardından evi ateşe verdi.

07.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:34
Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
KONYA'da belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin alan Yasin Y. (35), polisin geldiğini görünce havaya ateş etti, ardından evi ateşe verdi. Dumandan etkilenen Yasin Y., dışarı çıktığında polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y. de polis tarafından evden çıkartılırken yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaş Nigari Sokakta meydana geldi. Yasin Y., belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yasin Y.'nin annesini rehin aldığı fark edilince Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin geldiğini gören Yasin Y., havaya ateş edip, evi ateşe verdi. Dumandan etkilenince dışarı çıkan Yasin Y., polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y., polis tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale edip söndürdü. Gözaltına alınan ve kesici aletle koluna zarar verdiği belirlenen
Yasin Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Anne Zeynep Y. de tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

Haberin Videosu :

KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:11: ANKARA Bakan Koca Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz - Haber 01:10: İsrail'de Pesah Bayramı öncesi kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 01:09: Karabük'te 2 katlı evin çatısı yandı - Haber 01:03: KARAMAN Evine giderken yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı - Haber 01:02: Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber