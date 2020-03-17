Konya-Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine açıldı
Konya-Antalya kara yolu, çekici ve tır geçişlerine yeniden açıldı.
17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:56
Konya- Antalya kara yolu, çekici ve tır geçişlerine yeniden açıldı.
Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinden itibaren görülen yoğun kar ve tipi nedeniyle Seydişehir Marangozlar kavşağında bekletilen çekici ve tırların geçişlerine, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında izin verilmeye başlandı.
Dün akşam saatlerinden bu yana yolda bekleyen yüzlerce tır, Antalya istikametine hareket etti.
Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinden itibaren görülen yoğun kar ve tipi nedeniyle Seydişehir Marangozlar kavşağında bekletilen çekici ve tırların geçişlerine, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında izin verilmeye başlandı.
Dün akşam saatlerinden bu yana yolda bekleyen yüzlerce tır, Antalya istikametine hareket etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel
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