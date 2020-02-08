Haberler » Güncel » Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli - Haber

Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli

Konya-Antalya Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken diğer araçların ise kar lastiği ve zincir bulundurarak geçmelerine izin veriliyor.

08.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:52Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli
Konya- Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken diğer araçların ise kar lastiği ve zincir bulundurarak geçmelerine izin veriliyor.

Konya'nın ilçesinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli kar yağışından sonra başlayan tipi ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Seydişehir- Antalya Karayolu üzerinde bulunan Alacabel mevkisindeki tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Trafik ekipleri ise marangozlar kavşağında tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçların ise zincir ve kar lastiği ile geçişine izin veriyor.

Antalya'ya tır ile kireç götüren Ercan Ay, Seydişehir Antalya arası çalıştığını söyleyerek, "Bu yolda gelip gidiyoruz, kar kış olduğu zaman bekliyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz açıldığı zaman bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık bir saattir bekliyoruz" dedi. - KONYA

Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:46:28