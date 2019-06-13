KONYA Apartmanın bodrumunda yavru kedi ölüleri bulundu

Apartmanın bodrumunda yavru kedi ölüleri bulunduKonya
'nın Selçuklu
ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 2 tane yavru kedi ölüsü bulundu. 2 tanede sağ olan yavrulara apartman sakinleri sahip çıktı.Merkez
Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi
'nde bulunan bir apartmanda oturan daire sakinleri, bodrum katından kedi seslerinin geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla bodrumun kapısı açan bina sakinleri yeni doğduğu tahmin edilen 2 yavru kedinin öldüğünü, 2'sinin de açlıktan ölmek üzere olduklarını gördü. Sağ kurtulan yavru kedilere bina sakinleri tarafından süt verildi.
Kaynak: DHAbina
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