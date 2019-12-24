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Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

1990'lı yıllarda mutemet olarak çalışan memur, arkadaşlarının maaşlarını dağıttığı sırada o dönemde tedavülde olan 250 bin TL'lik banknotun üzerindeki farkı farketti. Banknotta, Atatürk'ün yüzünde sanki gözyaşı varmışcasına bir basım hatası vardı. Atatürk sevgisiyle 17 yıldır parayı saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satabileceğini söyledi.

24.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:44

'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla varmış gibi duran basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

BASIM HATASINI FARKETTİ

Beyşehir ilçesinde oturan 2 çocuk babası emlakçı Mehmet Demirci, 1990'lı yıllarda bir kurumda mutemet olarak görev yaptı. Demirci, o dönemlerde diğer memur arkadaşlarının maaşlarını dağıttığı sırada yürürlükte olan 250 bin liralık banknotun üzerindeki Atatürk resminin yüzüne damla gibi yansıyan basım hatasını fark etti. O banknotu para koleksiyona katan Demirci, yaklaşık 17 yıldır sakladığı 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

FARKI GÖRÜNCE PARAYI AYIRDI

Demirci, konu hakkında şunları söyledi:"1990'lı yıllarda mutemetlik yaptım. O dönemde, memur arkadaşlara maaşlarını elden dağıtırdık. Biz paraları bankadan çekip gelir, imza karşılığı maaşları memur arkadaşlara dağıtırdık. 250 bin lira olan banknot dikkatimi çekti. Banknottaki Atatürk resminin üzerinde 3 damla yaş gözüküyordu. Ben bunu ayırdım. Atatürk sevgimden dolayı o dönemden itibaren saklıyorum. Ben araştırdım, 1992 yılında bu banknotlar basıldı ve 1999'da tedavülden kalktı. O yıldan itibaren de yaklaşık 17 yıldır saklıyorum."

"ALMAK İSTEYEN GELİP BAKABİLİR"

Banknotun orijinal olduğunu belirten Demirci, "Para orijinaldir ve baskı hatası nedeniyle göz yaşı damlası gibi bir iz var. 250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şu an 250 bin liraya satmaya hazırlanıyorum. Almak isteyen gelip banknota bakabilir " dedi.

Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

Mustafa Kemal Atatürk, Konya, Memur, Güncel

Kaynak: DHA


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