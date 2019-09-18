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Konya ateş edilince kaza yaptığını söyledi, otomobili bulunamadı

Ateş edilince kaza yaptığını söyledi, otomobili bulunamadıKonya'da motosikletli 2 kişinin pompalı tükefle ateş etmesi nedeniyle otomobiliyle takla attığını öne süren Sinan S., hastaneye kaldırıldı.

18.09.2019 11:26
Ateş edilince kaza yaptığını söyledi, otomobili bulunamadı
Konya'da motosikletli 2 kişinin pompalı tükefle ateş etmesi nedeniyle otomobiliyle takla attığını öne süren Sinan S., hastaneye kaldırıldı. Polis, Sinan S.'nin kaza yaptığını söylediği bölgede aracını bulamadı.
Büsan Organize Sanayi'de bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Sinan S., saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki Şehir Parkı'nda gelerek polis ekiplerinden 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığını, o panikle otomobiliyle kaza yaptığını belirtip, yardım istedi. Başından hafif yaralı Sinan S. için ambulans çağrıldı. Polise olayı anlatan Sinan S. Ben otomobilimde Aslım Caddesi'nde evime gidiyordum. Motosikletli 2 kişi pompalı tüfekle ateş etti. Ben de panikledim ve otomobille takla attım. Araçtan kendi imkanlarımla çıkıp, koşarak parka geldim dedi. Sinan S., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise Sinan S.'nin kaza yaptığını söylediği bölgede aracını bulamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Konya ateş edilince kaza yaptığını söyledi, otomobili bulunamadı

Polis, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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