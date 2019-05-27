KONYA BAĞIŞLANAN ORGANLARIYLA HAYAT KURTARACAK

MUĞLA'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü Konya
'da beyin ölümü gerçekleşen Ayhan İçöz (59), bağışlanan karaciğeri, böbrek ve kornealarıyla hayat kurtaracak. Muğla
'da birkaç gün önce beyin kanaması geçiren Ayhan İçöz, tedavi için Konya'daki Başkent Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İçöz'ün dün akşam saatlerinde beyim ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanenin organ nakil koordinatöre ve başhekim yardımcısı Dr. Hakan Erdoğan başkanlığında yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu karaciğeri, sağ böbreği ve korneası alındı. Karaciğeri Akdeniz
Üniversitesindeki bir hastaya, böbreği Konya'daki bir hastaya nakledileceği belirtildi. Kornealarının ise Konya'daki kornea merkezinde bekletildiği bildirildi.
Başkent Üniversitesi
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Kaynak: DHA