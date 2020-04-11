Konya bağlantı yollarında "sokağa çıkma yasağı" sakinliği
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla şehirlerarası önemli bağlantı noktası Konya'da yollar boş kaldı.
11.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:51
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla şehirlerarası önemli bağlantı noktası Konya 'da yollar boş kaldı.
Emniyet ekipleri, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Adana, Konya- Karaman , Konya-Aksaray ile ilçe bağlantı yollarında trafik denetim istasyonları kurdu.
Uygulamadan istisna tutulan ürünlerin taşındığı yük kamyonları ile özel izinli araçlar dışında yollarda araç bulunmadığı gözlendi.
Kaynak: AA