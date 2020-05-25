KONYA Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldüKONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu, sürücü Ertuğrul Özdemir (24) hayatını kaybetti.

25.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:45
Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
KONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu, sürücü Ertuğrul Özdemir (24) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesinde meydana geldi. Ertuğrul Özdemir yönetimindeki 06 FR 0799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bahçeye daldı. Duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Özdemir, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Özdemir'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KONYA Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ertuğrul Özdemir, Konya, Bahçe, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Haberler››Güncel››KONYA Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:41: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza - Haber 00:41: Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haber 00:40: KONYA Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber 00:29: Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber 00:29: ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkez üssü olan Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu... - Haber 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 23:27: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var - Haber 22:57: ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı - Haberler 17:18: Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı - Haberler 14:33: Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi - Spor