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Konya bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü

Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldüKONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

24.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:56
Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü
KONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram İlçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyup Arıcı idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Bir elektrik firmasına ait binanın bahçesine uçan otomobilde, sürücü Arıcı hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Eyup Arıcı'nın cansız bedeni Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü

Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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