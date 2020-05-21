KONYA Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza 4 yaralı

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza 4 yaralıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Konya'daki ziyaretlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, dönüş yolunda kaza yaptı.

21.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:59

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza 4 yaralı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Konya'daki ziyaretlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, dönüş yolunda kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 polis memuru ile 1 gazeteci yaralandı. Yaralı 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün öğleden sonra Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikti Konya-Karaman- Niğde (Ulukışla) Hızlı Tren Projesi Ereğli İntekar Şantiseyinde incelemede bulundu. Burada brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Ayrancı İstasyon Panel Montaj sahasını inceledi. Bakan Karaismailoğlu, Ereğli'deki iftar yemeğinin ardından Konya kent merkezine dönüp, havalimanından uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bu sırada programı takip edip kent merkezine dönen konvoydaki 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza yapan araçlarda bulunanlardan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enver Gezer, polis memurları Şahin Erdoğan, Ahmet Yıldırım ile Büyükşehir Belediyesi Basın Müşavirliğinde görevli Kamil Köroğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

KONYA Bakan Karaismailoğlu’nun konvoyunda zincirleme kaza 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Konya, Güncel, Haber

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