KONYA Bakan Kurum 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık

Bakan Kurum: 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık (2)'AMACIMIZ ŞEHİRLERİMİZDEKİ YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRMAK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı '2023'e doğru güçlü şehirler, güçlü Türkiye' programının ardından merkez Selçuklu ilçesinde bulunan...

19.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:36
Bakan Kurum: 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık (2)
'AMACIMIZ ŞEHİRLERİMİZDEKİ YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRMAK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı '2023'e doğru güçlü şehirler, güçlü Türkiye' programının ardından merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Ardıçlı TOKİ Sosyal Konut Proje Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, burada yapılan örnek daireyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, Konya spor'un yıllarca maçlarını oynadığı yıkılan stadyumun bulunduğu alana yapılacak olan millet bahçesi proje alanına geldi. Burada spor yapan gençlerde bir süre sohbet eden Kurum, gençlerin isteklerini dinledi. Bakan Kurum, daha sonra penaltı atışı da yaptı. Bir süre incelemelerde bulunan Bakan Kurum, gençlere Konyaspor forması dağıttı.
Amaçlarının şehirlerdeki yeşil alan miktarını artırmak olduğunu belirten Bakan Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 2023 yılında her ilde bir tane millet bahçesinin olacağını ifade eden Bakan Kurum, "Bu çerçevede amacımız şehirlerimizdeki yeşil alan miktarlarını artırmak. Kişi başı yeşil alan miktarını artıracak ve ekolojik koridorları oluşturacak bu projeleri inşallah her şehrimizde 2023'e giden yolda yapacağız. 2023'e geldiğimizde her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapacağız. Şu an devam eden değeri 14 milyar lirayı bulan 207 tane millet bahçesi projemiz var. Etaplar halinde tamamlıyoruz. O projelerin tamamlanmasıyla birlikte de inşallah şehirlerimizde, şehirlerimizin nefes alacağı aynı zamanda da ekolojik koridor oluşturacak bu projeler şehrimize, vatandaşımıza hizmet edecektir. Biz, bu noktada vatandaşımıza hizmet etmek için ve gerçekten burada gençlerimiz top oynuyorlar. Burada nice başarılara imza atmış milli sporcularımız yetiştiler. Biz de o anlayışla burada hem sporcularımıza hem gençlerimize hizmet verecek bu millet bahçesini de Konya'mıza kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.
'ANILARINI TAZELEDİ'
Millet bahçesinin yapılacağı alanda kendisinin de bazı anıları olduğunu belirten Bakan Kurum, "Burada Konyaspor'un maçlarına geliyorduk. Burada hem basketbol oynuyorduk hem de Konyaspor'umuzun maçları oluyordu ona geliyorduk. Hakikaten Konya için kıymetli bir alan. Biz de burayı tüm Konyalı hemşehrilerimiz kullansın diye, değerlendirsin diye böyle bir proje geliştiriyoruz. Bu proje şehre değer katacak, kültürel anlamda içinde bir Selahattin Cami'nin olduğu, yeşil alanların olduğu, ağaçlarımızın, koku bahçelerimizin olduğu, çok önemli bir proje. Biz vatandaşımızı önemsiyoruz. Onların sıkıntıları ile dertleri ile dertlenmeye çalışıyoruz. Bu da şehrimize kazandıracağımız hep birlikte burada vakit geçireceğimiz güzel bir alan olacak inşallah" diye konuştu.
Bakan Kurum daha sonra, Alaaddin tepesi İyileştirme Proje Alanı, Mevlana ve Altın Çarşı Dönüşüm Proje Alanı ile Şükran Mahallesi'ndeki proje alanlarında incelemelerde bulundu. KONYA Bakan Kurum 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Kurum, Türkiye, Konya, Güncel, Haber

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