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KONYA BAKAN KURUM, ASKERLERLE BAYRAM KAHVALTISI YAPTI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da İl Jandarma Komutanlığında askerlerle bayram kahvaltısı yaptı.

11.08.2019 11:33
KONYA BAKAN KURUM, ASKERLERLE BAYRAM KAHVALTISI YAPTI
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da İl Jandarma Komutanlığında askerlerle bayram kahvaltısı yaptı. Kurum, İslam coğrafyasında savaşların olduğunu hatırlatarak, Bayramlar, o gönüllerin birleştiği, barışın dostluğun arttığı günler olur. dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya'da Araplar Büyüksinan Cami'de kıldı. Namaz çıkışı, hemşerileriyle bayramlaşan Bakan Kurum, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Kurum, şunları söyledi
Kurban kardeşliktir, kurban yardıma ihtiyacı olana yardım etmektir, yoksulun ihtiyaçlarını gidermektir, komşuyu ziyarettir. Maalesef birçok coğrafyada, birçok İslam coğrafyasında yardıma ihtiyacı olan mazlumların, kadınların, çocukların olduğu, savaşların olduğunu bugün hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah bugünler bayramlar, o gönüllerin birleştiği, barışın dostluğun arttığı günler olur. Tabi biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ün Türkiye'si için, güçlü Türkiye için, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin güçlü olması sadece Türkiye'yi değil, tüm mazlum coğrafyasını, yardıma ihtiyacı olan tüm mazlumları, çocukları, kadınları ilgilendiriyor. O vesileyle ülkemizin güçlü olması çok önemli.
Bakan Kurum, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip, askerlerle bayramlaştı. Jandarmanın kurbanının kesilmesine katılan Bakan Kurum, bahçedeki 60 metre yükseklikteki direğe asılan 600 metrekarelik Türk bayrağının açılışını gerçekleştirdi. Ardından da erlerle birlikte bayram kahvaltısı yapıp, sohbet etti.
KONYA BAKAN KURUM, ASKERLERLE BAYRAM KAHVALTISI YAPTI

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Kaynak: DHA

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