KONYA Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı

Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştıKONYA'da, balkonda oturan eşi Hatice S.'nin (57) başına tabancayla ateş ederek yaralayan Seyit S. (60), daha sonra tabancayı kendi başına doğrultup, intihara kalkıştı.

08.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:54
Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı
KONYA'da, balkonda oturan eşi Hatice S.'nin (57) başına tabancayla ateş ederek yaralayan Seyit S. (60), daha sonra tabancayı kendi başına doğrultup, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan karı-koca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, saat 17.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Sapandağı Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Seyit S., balkonda oturan eşi Hatice S.'nin yanına gelip, belirlenemeyen nedenle tabancayla başına ateş etti. Ardından da aynı tabancayı kendi başına doğrultarak intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine balkona çıkan çiftin 2 çocuğu, anne ve babalarını kanlar içinde buldu. Hatice S., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Seyit S. ise Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Seyit S.?nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. KONYA Balkondaki eşine ateş edip, intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Konya, Güncel, Haber

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