Konya Bankaya, Soygun İçin Girmiş

Bankaya, soygun için girmiş Konya
'da şapka ve kaşkolle kendisini gizleyip, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girerek, güvenlik görevlisine 'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın' diyerek üzerine yürüyen Murat Yıldırım
'ın (40), soygun yapmak bankaya girdiği ortaya çıktı. Piyasa 15 bin lira borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu itiraf eden Yıldırım, 'Yağma' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen Cuma günü saat 15.30 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Şapka ve kaşkolle kendisini gizlemeye çalışan Murat Yıldırım
, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girdi. Ardından da güvenlik görevlisi Murat G.'ye(23) 'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın' diyerek üzerine yürüdü. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Yıldırım, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım'ın üzerinden bir adette bıçak bulundu. Yıldırım, basın mensuplarının 'Neden elinizde silahla bankaya girdin sorusu üzerine, Vurmayacaktım, korkutacaktım dedi.
SOYGUN İÇİN GİRMİŞ
Gözaltına alınan Murat Yıldırım'ın, sorgulamanın başında yine kız arkadaşına laf atma meselesi nedeniyle bankaya girdiğini söyledi. Ancak daha sonra suçunu itiraf edip, soygun yapmak için bankaya girdiğini söyledi. Piyasaya 15 bin lira borcu olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yıldırım, ifadesinde Piyasaya 15 bin lira borcum vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Banka şubesinin önüne gelip bir süre düşündüm. Bir ara girmekten vazgeçtim ama sonra ne olacaksa olsun deyip içeri girdim. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım dediği öğrenildi.
Yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.
Murat Yıldırım
09 Aralık 2018 Pazar 11:24