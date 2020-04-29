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KONYA Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira para cezası

Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira para cezasıKONYA'da Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yaptığı tespit edilen ABD uyruklu Chesterr Juall'a 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

29.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:15
Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira para cezası
KONYA'da Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yaptığı tespit edilen ABD uyruklu Chesterr Juall'a 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Konya'da bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall (60), bir ticari taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, taksi sürücüsünden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi. Sürücü, Chesterr Juall'ın dediğini yaparak aracı baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisinde bulunan ve türü belli olmayan kırmızı renkteki balıkları barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi sürücüsü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken ki görüntülerini sosyal kedya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Sürücünün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Chesterr Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası kesildi. KONYA Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

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