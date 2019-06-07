07.06.2019 16:00
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KONYA-BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI 2 YARALI

KONYA-BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI 2 YARALI

KONYA Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobile, çarptığı bariyer ok gibi saplandı.

KONYA Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobile, çarptığı bariyer ok gibi saplandı. Kazada sürücü Görmek Durak (28) ve yanındaki Meryem Durak (53) yaralandı. Kaza, bugün Konya- Ankara karayolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Görkem Durak yönetimindeki 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta ok gibi otomobile saplanması üzerine yaralanan sürücü Görkem Durak ve Meryem Durak, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Meryem Durak, Kulu, Konya, Güncel