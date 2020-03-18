Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil

KONYA'da, parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20) hakkında toplam 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame hakkında Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ , açıklama yaptı. Şeker'in avukatı olan Aladağ, "Sayın mahkeme, iddianamede belirtilen sevk maddelerine bağlı değildir. Yapılacak kavuşturmada, yargılamada; savunmalar, toplanacak delillerin ardından yine bizim sanık müdafisi Kadir Şeker'in avukatı olarak yapacağımız savunmayla birlikte 'meşru müdafaanın sınırlarının aşılması' üzerine hüküm kurabilir" dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Şeker'in, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Şeker ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

'MAHKEMENİN MEŞRU MÜDAFAAYA SOKABİLMESİ MÜMKÜN'

Kadir Şeker'in avukatlarından, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul süresinin 15 gün olduğunu, Mahkeme Başkanlığı'nın bu süreçte iddianameyi kabul edebileceği gibi eksik görüp, savcılık makamına iade edebileceğini hatırlattı. Şeker'in 'meşru müdafaa sınırının aşılması' suçundan yargılanması gerektiğini belirten Aladağ, şunları söyledi:

"Bu aşamada iddianame kabul edilmeden basından öğrendiğimiz kadarıyla sevk maddeleri üzerinde yorum yapmanın çok sağlıklı olmayacağını belirteyim. İddianamede basından öğrendiğimiz üzere kurulduğunu varsayarsak, 'adam öldürme' ve 'haksız tahrik' indirimlerinin uygulanması yönünde görüş beyan etti savcılık. Sayın mahkeme, iddianamede belirtilen sevk maddelerine bağlı değildir. Yapılacak kavuşturmada, yargılamada, savunmalar, toplanacak delillerin ardından yine bizim sanık müdafisi olarak Kadir Şeker'in avukatı olarak yapacağımız savunmayla birlikte meşru müdafaanın sınırlarının aşılması üzerine hüküm kurabilir. İddia ediyoruz; Kadir Şeker'in amacı, kastı, adam öldürmek değildi. Olsa olsa kabul etmemekle birlikte yaralama eylemenin neticesinin öldürmeyle sonuçlandığını düşünerek de daha az cezayı gerektiren bir maddeden de hüküm kurulması mümkün. Umarım Kadir Şeker için vatandaşın gönlünde, nezdinde vicdanında oluşacak bir kararın hasıl olacağını düşünüyorum. Mahkemenin bunu meşru müdafaaya sokabilmesi mümkündür. "

'MEŞRU MÜDAFAANIN SINIRININ AŞILMASI HÜKMÜNÜ SAVUNACAĞIZ'

Meşru müdafaanın temel prensibinin, silahların eşitliği olduğunu kaydeden Aladağ, "Ölen maktulün üzerinde silah ve herhangi bir cismin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenden dolayı savcılığın, iddianamede 'meşru müdafaa yoktur ya da sınırları aşılmamıştır' diye bir yorum yapma ihtimali var. Biz ısrarla beyan etmeye çalışıyoruz, meşru müdafaanın ardından düzenlenen madde de 'meşru müdafaanın sınırlarının aşılması' diye bir hüküm var. Bu hüküm şunu söylüyor; korku, panik altında işlenen eylemde ceza vermeyebilirsin. Kadir'in kaçma eylemi var. Israrla maktulün, Kadir'in üzerine saldırısı var. Ardından iki eliyle boğazına saldırması var. Kadir'in bu saldırı başka türlü nasıl defedebileceğini emin olun ben de bilmiyorum. Ölüm olayından dolayı hepimiz üzüntü duyuyoruz. Meşru müdafaanın sınırının aşılması hükmü üzerinde savunmamız, ısrarlı olacak" diye konuştu.

'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirten Aladağ, "Ülke gündemine oturan bir konu oldu. Savcılık makamı da gerçekten titiz ve detaylı. Evet, bir adam öldürme eylemi için 5 Şubat'tan bugüne 45 günlük bir süre, çok kısa sürede iddianame hazırlandı. Soruşturma makamını takdir etmek lazım. Kadir'in tramvaya binişi, tramvayda yanında oturan insan, bilet satan gişe memuru, o sırada parkta oynayan Suriyeli gençler, orada bulunan bir Türk vatandaşı gencimiz, komşular, Kadir'in oturduğu teyzesinin bulunduğu site sakinlerinin tamamının ifadesi alındı. Kadir'in kıyafetlerinin tamamının adli tıp incelemesi yapıldı. Bıçağın adli tıp incelemesi yapıldı. 112 Acil Servis ile yapılan görüşmelerin tamamı dosyada mevcut. Çok kapsamlı ve titizlikle hazırlanmış bir dosya olduğunu söylemek mümkün" dedi.

'KADİR'İN PSİKOLOJİSİ YERİNDE'

Kadir Şeker ile cezaevinde görüştüğünü de anlatan Baro Başkanı Aladağ, "Kadir ile görüştüm, psikolojisi yerinde. Cezaevi mevzuatı koşulları çerçevesinde uygun koşullar sağlandı ve ders çalışmaya da başladı. Kadir için şu an olumsuz bir durumun olmadığını söylemek isterim. Pek tabi ki 20 yaşında bir delikanlı arzu etmediği olayla karşı karşıya kaldı. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşmak istiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA