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KONYA Belediye, diyalize girenleri hastaneye götürüyor

Belediye, diyalize girenleri hastaneye götürüyorKONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezine gidemeyen 4 kronik böbrek hastasını, haftanın 3 gün diyalize girdikleri hastaneye götürüp, getiriyor.

08.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:35
Belediye, diyalize girenleri hastaneye götürüyor
KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezine gidemeyen 4 kronik böbrek hastasını, haftanın 3 gün diyalize girdikleri hastaneye götürüp, getiriyor.
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tepekent Mahallesi'nde yaşayan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkıp, diyaliz merkezine gidemeyen kronik böbrek hastaları Aziz Aksoy (75), Mehmet Yardan (64), Seher Olgun (57) ve Muammer Yılmaz'ın (54) yardımına belediye yetişti. Belediye tarafından tahsis edilen araçla evlerinden alınan 4 hasta, haftanın 3 günü kent merkezindeki hastaneye götürüyor. Hastalar diyaliz sonrası tekrar aynı araçla evlerine geri bırakılıyor.
Hastalar, sağlanan imkan için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Hasatlıkları gereği diyalize girmeleri gerektiğini belirten Aziz Aksoy, Mehmet Yardan, Seher Olgun ve Muammer Yılmaz, yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.
Diyaliz tedavisi gören hastaların doktoru Mehmet Berk Torun ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sıkıntısı yaşayan hastalara ulaşım konusuna çözüm getirerek hastaları çok büyük bir mağduriyetten kurtardığını ifade etti.
( KONYA Belediye, diyalize girenleri hastaneye götürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Muammer Yılmaz, Konya, Güncel

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KONYA Belediye, diyalize girenleri hastaneye götürüyor
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